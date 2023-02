Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Reducerile vor varia de la 5% din salariul de baza pentru angajatii de nivel mediu pana la 25% pentru directorul general Pat Gelsinger, in timp ce salariul orar al fortei de munca a companiei nu va fi redus, a declarat o persoana familiarizata cu problema, care nu a fost autorizata sa vorbeasca public.…

- Conturile de Facebook si Instagram ale fostului presedinte american Donald Trump vor fi din nou active, dupa ce a fost suspendate timp de de doi ani, dupa asaltul sustinatorilor sai asupra Capitoliului..Compania de social media a precizat intr-o postare pe blog ca a "pus in aplicare noi masuri…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Hackerii au furat adresele de e-mail a peste 200 de milioane de utilizatori Twitter si le-au postat pe un forum de hacking online, a declarat miercuri un cercetator in domeniul securitatii, relateaza The Guardian.Aceasta bresa de scuritate „va duce, din pacate, la si mai mult hacking, phishing…

- Intr-un comunicat publicat luni, 21 noiembrie, dupa vizita anuala a echipei FMI, institutia financiara internationala a apreciat ca Franta a atenuat cu succes impactul economic al socului provocat de pretul energiei prin inghetarea preturilor la gaze si electricitate, transferuri de numerar si reducerea…

- Presedintele Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, este audiat miercuri, 9 noiembrie, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar de coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.UPDATE Procurorii DNA au anunțat miercuri ca l-au reținut pentru 24 de…

- Dupa ce vineri, 4 noiembrie, Elon Musk a concediat aproape jumatate din personalul Twitter, compania cere acum unor zeci de angajati sa se intoarca.Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si…