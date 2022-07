Stiri pe aceeasi tema

- Un ghețar din Alpii Italieni s-a prabușit parțial duminica, pe fondul temperaturilor crescute, au anunțat autoritațile locale. Mass media din regiune raporteaza cel puțin șase morți, scrie Reuters.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 500 au fost ranite dupa ce o tribuna s-a prabușit duminica in centrul Columbiei intr-o lupta cu tauri, a informat Reuters, citand presa locala.

- Cel putin 4 persoane si-au pierdut viata si 30 au fost ranite in Germania, dupa ce un tren tren regional a deraiat in Alpii bavarezi, nu departe de locul in care va avea loc la sfarsitul lunii summitul liderilor G7.

- Lupte crancene in Donbas Marți, 24 mai, s-au implinit trei luni de la declanșarea – neprovocata – a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Moscova a avut convingerea ca așa-numita sa ”operațiune speciala” se va incheia rapid, in doar cateva zile, ca Kievul va fi ocupat și la putere in Ucraina va fi instalata…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Scene de haos la Tel Aviv! Un nou atac armat a facut joi seara cel puțin 10 victime – doi morți și opt raniți – in centrul metropolei israeliene. Mai multe impușcaturi au spulberat liniștea din centrul Tel Avivului și imediat a pornit nebunia. Oamenii surprinși pe strazi au inceput sa alerge in toate…