Un gheţar din Italia, acoperit pentru a fi protejat de căldura din timpul verii Climatologii care se lupta sa salveze de la topire ghetarul Presena din nordul Italiei il vor acoperi cu benzi lungi de panza care vor reflecta razele solare si vor impiedica disparitia zapezii de dedesubt, relateaza Reuters joi. Aproximativ 70% din zapada poate fi salvata pe parcursul verii cu ajutorul invelisului de protectie ce functioneaza in mod similar unui parasolar amplasat pe geamul unei masini pentru a impiedica supraincalzirea. Deasupra ghetarului si inconjurata de varfuri uimitoare, o echipa desfasoara benzi de 5 metri latime si 70 de metri lungime pentru a acoperi o suprafata de 120.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

