Stiri pe aceeasi tema

- Parți ale unui ghețar s-au prabușit duminica in Alpii italieni, pe fondul unor temperaturi record, au anunțat autoritațile locale, iar presa locala a anunțat ca cel puțin șase persoane au fost ucise, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…

- Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite luni intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk, a declarat un oficial de rang inalt, relateaza Reuters si AFP.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 500 au fost ranite dupa ce o tribuna s-a prabușit duminica in centrul Columbiei intr-o lupta cu tauri, a informat Reuters, citand presa locala.

- ​​​​​​​Barbați inarmați au ucis cel puțin 100 de civili intr-un district rural din nordul Burkina Faso in weekend, au declarat luni o sursa locala și o sursa de securitate, citate de Reuters.

- Cel puțin șase oameni au murit in urma unei explozii in interiorul unei fabrici de produse chimice din India, anunța Reuters. Presa indiana vehiculeaza opt morți, numarul acestora fiind posibil sa creasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…