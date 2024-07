Rico Krieger, un cetatean german condamnat la moarte in Belarus, a aparut in lacrimi la televiziunea de stat de la Minsk si a implorat guvernul de la Berlin sa intervina in cazul sau, relateaza cotidianul britanic The Guardian, citat de news.ro.„Domnule Scholz, va rog, sunt inca in viata, nu este inca prea tarziu”, a spus Rico Krieger, referindu-se la cancelarul german Olaf Scholz.Barbatul apare incatusat in interiorul unei celule, noteaza The Guardian.Belarusul, singurul stat european care aplica pedeapsa cu moarteaAutoritatile din Belarus, un stat dictatorial in care tortura si procesele politice…