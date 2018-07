Stiri pe aceeasi tema

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax. Potrivit polițiștilor,…

- Masina tanarului s-a rasturnat din cauza vitezei excesive, in zona localitatii dambovitene Mircea Voda. "In autoturism a fost descoperita o mare suma de bani, in doua sacose din plastic, lire in bancnote de 20 si 50. Se fac cercetari pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, precum…

- Fotocredit: Porsche Porsche a reușit sa contorizeze pe primele șase luni din an cele mai bune cifre de vaznari din toata istoria sa, fiind livrate in intreaga lume nu mai puțin de 130.598 de automobile sport. Valoarea afișata este cu 3% mai mare fața de ceea ce reușise compania germana anul trecut,…

- Intamplare caraghioasa in orașul australian Sydney. Angajatul unui hotel din metropola a parcat Porsche-ul unui client sub ... o alta mașina. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare pentru a scoate automobilul de lux.

- Porsche va trebui sa cheme in service circa 60.000 de exemplare ale SUV-urilor Cayenne și Macan in Europa, dupa ce autoritatea germana KBA a descoperit unele softuri ilegale care manipulau emisiile diesel.

- Autoritațile germane au cerut Porsche sa recheme 60.000 de mașini Macan și Cayenne de la Porsche pentru ca sunt echipate cu soft-uri neautorizate gandite sa disimuleze nivelul real al emisiilor poluante. Solicitarea a fost facuta de autoritatea germana KBA care vrea ca soft-urile in cauza sa fie inlaturate…

- Porsche inca nu scoate din ecuație un posibil Cayenne diesel. In cazul in care versiunea primește unda verde, clienții se vor bucura de un motor V6 și nu de un propulsor V8. Totodata, constructorul german analizeaza lansarea unui Cayenne hibrid ceva mai potent.

- Ducele Friedrich de Wurttemberg, care are legaturi familiale cu Casa regala britanica, a murit intr-un accident de masina, la varsta de 56 de ani, potrivit presei internationale. Pe 9 mai, ducele se afla la volanul automobilului sau Porsche, cand a intrat in coliziune cu un tractor, pe un…