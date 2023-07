Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, luni, ca șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a intalnit cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, la cinci zile dupa rebeliunea eșuata de la sfarșitul lunii iunie, relateaza CNN, transmite digi24.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis marti liderilor asiatici ca poporul rus este mai unit ca oricand, aceasta fiind prima interventie publica internationala a liderului de la Kremlin dupa revolta mercenarilor Wagner, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Fostul Secretar de Stat american, Condoleezza Rice a discutat la televiunea americana Fox News despre incercarea de rebeliune condusa de Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului paramilitar Wagner, care s-a intors impotriva conducerii ruse. Rice a afirmat ca Prigojin i-a dezvaluit lui Putin ”cel mai daunator…

- Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii (SUA) la Moscova, Lynne Tracy, a contactat direct autoritațile ruse in week-end pentru a le asigura ca țara sa nu este implicata in rebeliunea eșuata a grupului Wagner din Rusia. Lynne Tracy, impreuna cu oficialii americani care au contactat ambasada Rusiei la…

- Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției. CITESTE SI BREAKING NEWS Semnal ca lucrurile scapa de sub control: Putin…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner a afirmat ca se afla sambata dimineata in cartierul general al armatei ruse din orasul Rostov, un centru-cheie pentru asaltul Rusiei asupra Ucrainei, si ca a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom.

- Casa Alba monitorizeaza situatia din Rusia dupa revolta grupului paramilitar Wagner impotriva Statului Major rus, a declarat vineri un purtator de cuvant, adaugand ca presedintele american Joe Biden este tinut la curent cu evolutia situatiei, transmite sambata AFP, citat de Agerpres."Monitorizam…

- Apar informații surprinzatoare dezvaluite chiar de Ucraina, prin intermediul șefului serviciului de informatii militare din Ucraina, Kirilo Budanov. Acesta l-a laudat public pe omul de incredere al lui Vladimir Putin, respectiv liderul trupelor Wagner. Astfel, cel mai tanar general din armata Kievului…