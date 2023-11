Alexander Zollfrank, șeful Comandamentului comun al NATO pentru sprijin și logistica in spatele zonei, și-a exprimat dorința de a crea un „Schengen militar”, care sa permita forțelor țarilor aliate sa se deplaseze liber. Potrivit Reuters, care l-a intervievat pe Zollfrank, forțele NATO intampina obstacole din cauza diferitelor reglementari naționale cand vine vorba de circulația personalului […] The post Un general NATO vrea un „Schengen militar” pentru ca Europa sa fie pregatita de razboi cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .