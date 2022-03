Stiri pe aceeasi tema

- O conducta de gaze intre Turcia si Israel se afla in discuții ca fiind una dintre alternativele Europei la livrarile rusesti. Ideea, lansata in urma cu cativa ani, vizeaza construirea unei conducte submarine din Turcia pana la Leviathan, cel mai mare zacamant offshore de gaze al Israelului. Gazele naturale…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis ca atat timp cat atacurile Moscovei asupra orașelor ucrainene vor continua, va fi greu de realizat vreun progres in cadrul negocierilor care au loc intre reprezentanții celor doua națiuni, intr-un interviu acordat pentru CNN dintr-un buncar din Kiev,…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…