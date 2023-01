Un garaj si o masina, mistuite de flacari la Mihail Kogalniceanu. Au intervenit pompierii si militarii de la unitatea NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, o casa de pe stradsa Dorobanti a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un apartament situat pe bulevardul IC Bratianu nr.80 a fost cuprins de flacari.La fata locului intervine…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit in bucataria unui apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe bulevardul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari. Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Plopilor.Interventia se afla in desfasurare. Intervine Statia Midia cu 2 ASAS Autospeciala cu Apa si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la intrare in localitatea Mihail Kogalniceanu.Potrivit ISU Dobrogea o cisterna incarcata cu motorina s a rasturnat pe DN2 A la intrare in localitatea M.…

- Un incendiu la un service auto s a produs pe strada Gheorghe Hanes din municipiul Constanta, informeaza autoritatile Incendiul s a produs dupa miezul noptii, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pe strada Alexandru Lapusneanu din localitatea Cumpana, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o locuinta a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Murfatlar. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs pe strada Mihai Eminescu. La locul evenimentului intervine Detasamentul Palas cu 2 ASAS Autospeciala cu Apa…