Stiri pe aceeasi tema

- Un galațean și-a incendiat apartamentul de patru ori, punand in pericol tot blocul in care locuiește. Ultimul incendiu a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, cand pompierii s-au luptat cu flacarile și i-au evacuat pe locatari. Incendiul a avut loc noaptea intr-un bloc din orașul Galați.…

- Un barbat și-a incendiat locuința și a produs o explozie pentru ca a pierdut custodia copilului sau in varsta de șapte ani. In apartament se afla și copilul care a suferit mai multe rani. Toți locatarii din bloc au fost evacuați.

- Impozitele locale ajustate vor aduce 100 de milioane de lei la bugetul de la Chișinau. Acești bani, Primaria capitalei intenționeaza sa foloseasca pentru ceea ce așteptau toți locuitorii din Chișinau de foarte mult timp – pentru renovarea curților blocurilor de locuit. Despre acest fapt a vorbit edilul…

- Un numar de 345 de persoane au fost vaccinate pana in acest moment in județul Alba, fara nici o reacție adversa semnalata. Miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID au fost imunizate 345 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul... Articolul…

- George Simion, copreședintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a precizat marți, la Zalau, in fața a circa 100 de simpatizați, ca nu isi doreste sa se imbogateasca de pe urma politicii si ca, de fapt, si-a vandut apartamentul pentru campania electorala a AUR, relateaza Agerpres."Am pus tot ce-am…

- O noua ședința de judecata in dosarul lui Constantin Țuțu a fost amanata. Fostul democrat nu s-a prezentat in instanța, pentru ca a fost testat pozitiv la Covid-19. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de unul dintre avocații acestuia, Ivan Ungurean.

- Premierul țarii noastre, Ion Chicu, a vorbit in cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune despre sarbatorile de iarna care urmeaza sa aiba loc aproximativ peste o luna. Invitat la emisiunea Puterea a Patra la N4, Ion Chicu a vorbit ca din cauza pandemiei COVID-19, in acest an vom fi nevoiți…