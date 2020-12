Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal in județul Hunedoara. A condus un autovehicul avand permisul suspendat. A fost oprit in trafic de catre polițiștii din Oraștie. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier Oraștie au depistat in trafic, pe DN 7, autoturismul condus…

- Un barbat din Viile Tecii are probleme de ordin penal, dupa ce a fost prins de polițiști ca a urcat la volan, deși avea permisul suspendat. A incercat sa se faca nevazut, insa nu a reușit. La data de 26 noiembrie, polițiștii au identificat pe strada Ascunsa din Viile Tecii, un tanar in varsta de 30…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat pe 13 noiembrie un tanar de 25 de ani, din muncipiul Gherla, in timp ce se deplasa pe DJ 109D, in localitatea Nicula, avand dreptul de a conduce suspendat. In dimineața zilei de 15 noiembrie, in jurul orei 09.30, politistii rutieri din…

- Ziarul Unirea Șoferi cu permisul suspendat și bauți la volan, depistați de polițiștii din Alba, in trafic: Cea mai mare alcoolemie, 1.40 mg/l alcool pur in aerul expirat Un conducator auto cu permisul de conducere suspendat și doi șoferi care conduceau sub influența bauturilor alcoolice au fost depistați…

- O tanara din Bistrița a fost depistata de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice și avea și permisul de conducere suspendat. ”La data de 20 octombrie, in urma acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor rutiere, pe raza municipiului Bistrița,…

- Ziarul Unirea Tanar din Manarade, reținut de polițiști dupa ce s-a urcat la volan beat și cu permisul suspendat: Ce alcoolemie avea barbatul Un tanar din Manarade, a fost reținut de polițiști dupa ce s-a urcat la volan beat și cu permisul suspendat. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ziarul Unirea Tanar de 26 de ani din Blaj, cu permisul suspendat, prins beat la volan de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer a fost depistat de catre polițiștii din Blaj fiind in stare de ebrietate la volan, in dimineața zilei de marți, 22 septembrie. In data de 22 septembrie 2020, in jurul orei…

- Politistii ilfoveni l-au retinut pentru 24 de ore pe barbatul de 42 de ani, care a folosit o arma neletala, marti, intr-un centru comercial din Voluntari. "Acesta urmeaza sa fie prezentat in cursul zilei de astazi Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea cu propuneri legale", a anuntat…