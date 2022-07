Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anunța ca au demonstrat in instanța de judecata vinovația unui barbat in varsta de 41 de ani, domiciliat in Chișinau, in infaptuirea tentativei de contrabanda cu peste 220.000 țigari cu filtru, in noiembrie 2021, prin postul vamal Cahul. Conform informațiilor, chiar daca acesta a ascuns faptul…

- Doi tineri au fost reținuți de polițiști dupa ce au furat o bijuterie cu diamante in valoare de peste 7.000 de euro dintr-un mall din Cluj-Napoca.IPJ Cluj informeaza ca furtul a avut loc duminica, 26 iunie, intr-un magazin de bijuterii din incinta Iulius Mall Cluj-Napoca. Cei doi hoți, unul in varsta…

- Patru hoți, mascați din cap pana in picioare, au reușit sa sparga un magazin GSM din București in mai puțin de trei minute. Barbații au reușit sa sustraga produse GSM in valoare de aproximativ 60.000 de lei. Disperat, proprietarul magazinului a cerut ajutorul autoritaților aducand dovezi video prin…

- Un iesean s-a trezit dator vandut dupa ce un pungas a descoperit pe darknet un fiser cu datele personale ale acestuia. Banditul informatic a folosit datele pentru a cumpara pe banii ieseanului produse electronice in valoare de zeci de mii de lei, pe care le-a vandut ulterior in talcioc. Doua tranzactii…

- Un politist in timpul liber, din judetul Sibiu, s a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa iasa dintr un magazin cu mai multe produse fara sa achite contravaloarea acestora. Potrivit unui comunicat al IPJ Sibiu, la data de 31 mai a.c., in jurul orei 17.30, agentul de paza al unei societati comerciale,…

- Cum a reușit un bacauan sa țepuiasca angajatele unui magazin din Alba de trei ori la rand: Pedeapsa aspra primita in instanța Cum a reușit un bacauan sa țepuiasca angajatele unui magazin din Alba de trei ori la rand: Pedeapsa aspra primita in instanța Un barbat din Alba, recidivist, a fost condamnat…

- TENTATIVA… Deținutul de 52 de ani care a incercat sa-și puna capat zilelor in Penitenciarul Vaslui iși aștepta, in spatele gratiilor, sentința definitiva. Romel Postolache fusese condamnat de catre magistrații Tribunalului Vaslui la inchisoare pe viața dupa ce și-a omorat tatal. Sentința nu era una…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare totala de 380.000 de lei, in urma unor controale vizand comercializarea oualor, dupa ce au fost gasite oua expirate, neinscriptionate cu data durabilitatii minimale ori murdare de excremente. Au fost retrase…