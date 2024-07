Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Siret (județul Suceava), Adrian Popoiu, a anuntat, luni seara, ca un investitor german din domeniul auto va construi o fabrica in care vor lucra 600 de oameni, unitatea urmand a fi amplasata in Parcul Industrial din localitate, conform News.ro.

- O firma din Germania va investi aproximativ 60 de milioane de euro intr-o fabrica noua care va funcționa in parcul industrial din orașul Siret. Anunțul a fost facut de primarul Adrian Popoiu, care a precizat ca luni a fost semnat contractul de superficie pentru o suprafața cinci hectare de teren, ...

- O noua fabrica se va deschide in Romania. Este vorba, mai exact, de fabrica de anvelope a companiei finlandeze Nokian Tyres. Aceasta se va construi in Oradea și va fi inagurata la data de 19 septembrie. Producția la scara comerciala va incepe in prima parte a anului 2025. Construcția fabricii a inceput…

- Liderii PSD spun ca inca un indicator din economie ne da incredere ca politicile promovate și implementate de PSD au un impact pozitiv. Investițiile publice in continua creștere (in 2023 valoarea investițiilor publice a fost de 101 de miliarde de lei, iar in 2024, valoarea prognozata a acestora este…

- Romania este atractiva pentru investitori, fapt dovedit de cresterea puternica a investitiilor straine directe, cu 35 % in primele cinci luni din 2024, pana la 3,342 miliarde euro, a anuntat luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In perioada similara a anului trecut, investitiile straine directe au…

- Philip Morris International (PMI) este prima companie de tutun care a anunțat public angajamentul de a inlocui țigaretele convenționale cu produse fara fum, care sunt dovedite științific. Romania a fost printre primele state unde Philip Morris International a avut curajul sa investeasca aproximativ…

- Un important producator german de utilaje pentru industria textila deschide doua puncte de lucru in Romania și va construi o fabrica, cu o investiție estimata la aproximativ 500 de milioane de euro. Patrick Mock, directorul companiei, a confirmat ca deja a fost inchiriata o fosta hala industriala pentru…

- Langa noi: Peste 80 de investitori interesați sa deschida afaceri la Siret, la 60 de km de Botoșani, dupa ce se deschide Autostrada Moldovei Daca “industria Lohnului” de la Botoșani, industrie care platește cele mai mici salarii din Romania, va inceta sa existe in cel mai scurt timp din cauza salariului…