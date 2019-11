Stiri pe aceeasi tema

- Autorul anonim al unei carti mult asteptate in care se vorbeste despre Casa Alba in timpul lui Trump l-a descris pe presedintele american ca trecand dintr-o criza in alta, „ca un copil de 12 ani intr-un turn de control al traficului aerian”, potrivit mai multor fragmente publicate de Washington Post,…

- Potrivit ziarului american, aceasta persoana este sus plasata in randul SI si era insarcinata cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om din lume, supranumit ”Fantoma”.In noaptea de sambata spre duminica, intr-o operatiune a fortelor speciale americane la Barisha, un satuc…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- In programul de guvernare PNL apar cele mai importante ințelegeri incheiate la Washington intre Klaus Iohannis și Donald Trump, la intalnirea din august de la Casa Alba.Gazele din Marea Neagra Declarația de la Washington:: „Subliniem opoziția noastra fața de Nord Stream 2 și alte proiecte…

- Președintintele american Donald Trump le-ar fi spus ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei ca ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu l-a îngrijorat, a scris Washington Post vineri seara, potrivit AFP. Aceste declarații au fost facute în cadrul întâlnirii…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Washington, D.C., o declarație de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Am avut astazi o intalnire excelenta, la Casa Alba, cu Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe luni o vizita de lucru in SUA Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis începe, mâine, o vizita de lucru în Statele Unite, a doua din mandatul sau, dupa cea din iunie 2017. Pe agenda se afla dezvoltarea parteneriatelor…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat in mai multe randuri consilierii daca este posibil ca Statele Unite sa cumpere Groenlanda de la guvernul danez, iar biroul consilierului de la Casa Alba a analizat aceasta posibilitate, au declarat joi doua surse pentru CNN.