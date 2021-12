Un fugar s-a predat după 3 ani poliției din China fiindcă n-a mai suportat restricțiile anti-Covid Un barbat chinez dat în urmarire de 3 ani de poliție s-a predat autoritaților dupa ce n-a mai putut sa suporte restricțiile anti-Covid impuse asupra calatoritului și vieții sociale de autoritațile de la Beijing, relateaza Bloomberg.



Barbatul în vârsta de 42 de ani s-a predat pe 24 decembrie poliției locale din orașul Hangzhou dupa ce s-a confruntat cu restricții de calatorie severe din cauza ca nu avea un certificat sanitar, potrivit unui anunț facut marți pe contul de WeChat al poliției din acest oraș aflat în estul Chinei.



