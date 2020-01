Un francez surprins de o avalanşă într-o staţiune de schi din Japonia a decedat Un francez, in varsta de 38 de ani, care se afla joi in stare critica dupa ce a fost surprins de o avalansa in apropierea unei statiuni de schi de pe insula Hokkaido, in nordul Japoniei, a decedat, au anuntat vineri echipele de interventie nipone, relateaza AFP.



Barbatul a fost gasit in apropierea statiunii de schi Tomamu, din centrul insulei nordice Hokkaido potrivit unui comunicat al politiei.



Acesta impreuna cu alti sapte cetateni francezi au fost surprinsi de avalansa in timp ce se aflau intr-o zona considerata periculoasa si interzisa, in afara pistei de schi. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

