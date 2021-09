Doi cetateni straini, un francez si un britanic, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive. Acestia au declarat ca au venit in vizita in tara noastra si ca substantele sunt destinate consumului propriu. ''In cursul zilei de 10 septembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind din directiile Londra si Paris,…