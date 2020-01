Un francez în stare critică după ce a fost surprins de o avalanşă într-o staţiune de schi din Japonia Un francez se afla joi in stare critica dupa ce a fost surprins de o avalansa in apropierea unei statiuni de schi de pe insula Hokkaido, in nordul Japoniei, a anuntat serviciul de pompieri, relateaza AFP.



Alti sapte cetateni francezi se aflau alaturi de aceasta persoana a carei identitate nu a fost dezvaluita cand s-a produs avalansa, insa ei se afla in afara oricarui pericol, potrivit aceleiasi surse.



Grupul de francezi a fost "inghitit" de avalansa in apropierea zonei de schi Tomamu, din centrul insulei nordice Hokkaido, potrivit sefului serviciului de pompieri din regiune.

