- Un francez in varsta de 64 de ani a fost retinut miercuri in estul Frantei, unde a fost descoperit la bordul unui autocar ce venea din Romania, a anuntat luni politia judiciara franceza, potrivit AFP. Condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru mai multe infractiuni, printre care escrocherie…

- Florin Cițu, VINOVAT de scaderea increderii romanilor in PNL, pentru ca a ascuns dosarele din SUA - Sondaj INSOMARLa intrebarea „Cat de mult credeti ca pierde PNL din cauza faptului ca a ascuns din biografia sa dosarele instrumentate in Statele Unite?”, peste 48% dintre respondenți considera ca „foarte…

- Curtea de Apel Ploiești a respins, miercuri, apelul intentat de Matei Strugurel, primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare data de Judecatoria Buzau ramane definitiva. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins,…

- Manelistul Dani Mocanu a primit o noua condamnare la inchisoare. Acesta nu este la prima abatere de la lege, motiv pentru care se afla intr-o poziție delicata. Dani Mocanu a mai fost condamnat la in trecut la inchisoare dupa ce a fost prins conducand fara permis. Dani Mocanu, de mai multe ori in fața…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins vineri, la BT Arena, reprezentativa Frantei, scor 3-2, in grupa A din Golden League. Din grupa mai fac parte Spania si Azerbaidjan. Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-23, 24-26, 24-26, 11-15. Al doilea meci al zilei este intre Spania - Azerbaidjan,…