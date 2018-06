Stiri pe aceeasi tema

- Grupul VAG s-a dus la Pikes Peak sa adune toti laurii. Un Bentley Bentayga W12, apropiat de un model de serie, doar cu elementele normale de siguranta la bord, a ajuns in varf dupa 10 minute si 49 secunde.

- Un Ferrari 250 GTO a fost achizitionat cu o suma incredibila. Colectionarul american David MacNeil a platit nu mai putin de 70 de milioane de dolari pentru bolidul produs in 1963, scrie Top Gear. David MacNeil este CEO al companiei WeatherTech, care produce si comercializeaza covorase…

- Echipa Manchester City a doborat recordul de victorii intr-un singur sezon din Premier League, precum si recordul de puncte si pe cel al numarului de goluri, dupa victoria cu 3-1 inregistrata in fata formatiei Brighton and Hove Albion, miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 31-a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,73%. Astfel, ROBOR-ul a doborat recordul inregistrat in octombrie 2014. -continua- ...citeste mai departe despre "ROBOR-ul urca vertiginos si a doborat recordul din 2014"…

- Internationalul belgian Kevin De Bruyne, mijlocasul echipei Manchester City, a doborat recordul de pase decisive oferite in 100 de meciuri disputate in campionatul de fotbal al Angliei, detinut de fostul atacant francez Eric Cantona, informeaza cotidianul belgian Le Soir, citat de Agerpres. De Bruyne,…

- Rafael Nadal a mai doborat un record dupa victoria in doua seturi reușita azi in fața compatriotului Roberto Carballes Baena, 6-4, 6-4, in turul II al turneului de la Barcelona. Ibericul l-a depașit pe Ilie Nastase la recordul de seturi consecutive caștigate pe zgura. Romanul era deținatorul acestui…