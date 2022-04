Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 48,7 milioane de francezi sunt chemati la urne, duminica, pentru a-si alege presedintele. Francezii vor trebui sa decida intre Emmanuel Macron si Marine Le Pen, cei doi candidati care au ajuns in turul doi. Sectiile de votare se deschid la ora 08.00 (ora 09.00 – ora Romaniei) si se inchid…

- Fostul premier Florin Cițu a gasit scuza pentru achizițiile de miliarde facute in pandemie, de guvernul condus de el, pentru milioane de doze de vaccin pe care țara noastra le platește degeaba. Cițu da vina pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care propune sa „o anchetam, sa vedem…

- Țarile donatoare, reunite marți la Berlin, printre care Germania, Franța și Romania, au convenit sa aloce 695 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a o ajuta sa faca fața sosirii a peste 100.000 de refugiați ucraineni pe teritoriul sau, a declarat, marți, ministrul german de Externe, citat de…

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. Milioane…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- MApN a anunțat, luni, ca militarii francezi fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania, sosirea trupelor urmand sa aiba loc zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au transmis reprezentanții MApN pe Facebook.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, sambata, repatrierea cu succes in Romania a personalului Ambasadei Romaniei la Kiev. Activitatea institutiei este suspendata, la fel si activitatea Consulatului General de la Odesa. „In contextul ultimelor evolutii de securitate din Ucraina, Ministerul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea, miercuri, consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, iar joi va gazdui o reuniune a ministrilor de externe ai Formatului Bucuresti 9 cu Franta si cu participarea Ucrainei, anunta MAE. Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea miercuri,…