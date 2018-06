Un francez care a provocat scandalul de la Premiile Nobel de anul trecut va fi pus sub acuzare pentru viol

Jean-Claude Arnault, in varsta de 71 de ani, va fi pus sub acuzare pentru violarea unei femei, in doua randuri, la Stockholm, in 2011, scrie Mediafax. Exista suficiente si solide probe pentru ca barbatul sa fie pus sub acuzare, a explicat pentru AFP procurorul Christina Voigt.

Data procesului nu a fost inca fixata.