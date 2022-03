Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua dupa noua zile de la data izbucnirii, iar situația este in ce in ce mai dura! Recent, au aparut informații cum ca Vladimir Putin ar incerca prin diferite metode sa-l asasineze pe Volodimir Zelenski, astfel ca un fragment dintr-o racheta a fost gasit chiar in curtea casei din Kiev a președintelui ucrainean. Ce se intampla, de fapt!