- Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea reședinței prezidențiale a lui Volodimir Zelenski, langa Kiev. „M-ați ratat”, a reacționat președintele ucrainean.

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, duminica, o oferta rusa de negocieri in Belarus, spunand ca Belarus a fost complicele Rusiei in invazia din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a anunțat ca delegația rusa, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor de externe și de…

- Facebook a precizat, vineri, ca a impiedicat mai multe mass-media de stat ruse sa castige bani de pe platforma sa, in contextul in care invazia Moscovei in Ucraina a ajuns pe strazile capitalei Kiev, scrie AFP. „Interzicem de acum mass-media ruse de stat sa difuzeze reclame sau sa genereze bani pe…

- Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Sergii Nykyforov a postat, vineri, pe contul sau de Facebook, un mesaj cu privire la negocierile cu Rusia. Nykyforov declara ca Ucraina a dat un raspuns pozitiv propunerii președintelui Vladimir Putin. Sergii Nykyforov respinge afirmațiile…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…