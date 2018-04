Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, in varsta de 18 ani, care voia sa devina model a fost ucisa intr-un accident ingrozitor, in timp ce se indrepta catre festivalul Coachella, din SUA. In același incident rutier au fost ranite doua alte persoane. Ginevra Gallone-Latte a fost ucisa in timp ce mașina BMW in care se afla s-a izbit…

- Un accident teribil a avut loc in Baia Mare, chiar in Duminica Floriilor. O persoana a murit pe loc, o alta s-a stins in drum spre spital, iar alte noua au fost ranite, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, potrivit observator.tv. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane,…

- Cei doi soți care au murit luni intr-un grav accident de circulatie erau invațatori in comuna Braiești. Georgel și Nela Ilie se intorceau acasa din Buzau. N-au mai ajuns insa pentru ca au fost victimele unui accident teribil care s-a produs pe drumul national 10. Un sofer de 26 de ani a patruns pe…

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau-Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Județene Buzau,…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Un taximetrist a decedat, iar pasagerul a ajuns in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita grav de un alt automobil. Alti doi tineri din Renault s-au ales cu leziuni usoare.

- ACCIDENT CUMPLIT: A intrat CU VITEZA intr-un grup mare de PIETONI, dupa care A LUAT FOC! Victimele, in STARE GRAVA Mai multe persoane au fost grav ranite dupa ce un microbuz a intrat cu viteza pe trotuar, lovind din plin pietonii. Un microbuz in care se aflau șase persoane și mai multe butelii cu gaz…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.