Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ințelege evoluția viitoare, trebuie sa ne uitam la trecutul nostru: descendenții noștri vor fi roboți cu implanturi hi-tech, membre regenerabile și camere de filmat in loc de ochi, ca in filmele science fiction? Ar putea oamenii sa se transforme intr-o specie hibrida de ființe biologice cu…

- Oamenii cu grupa de sange A au un risc mai mare de a fi muscati de o capusa, este concluzia unui studiu realizat in Cehia. Capușa poate provoca boala Lyme, denumita și „boala cu 1000 de fețe.” In cadrul testelor efectuate in laborator, cercetatorii de la Universitatea Masaryk din Cehia au picurat mici…

- Ansamblul Art Deco din Mumbai, India, orasul industrial Ivrea din Italia si orasul califat Azahara din Spania se numara printre cele 20 de noi situri incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO la cea de-a 42-a sesiune, care are loc in perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, in Bahrain, scrie Mediafax.Anul…

- In nopțile foarte calduroase de vara doar aerul condiționat, sau daca nu deții unul, ventilatorul te mai poate ajuta sa dormi. Din pacate, sanatatea ne este compromisa, spun specialiștii. Oamenii care adorm greu folosesc zgomotul alb. Zgomotele albe sau White Noise sunt adesea folosite pentru a liniști…

- CHISINAU, 11 iun — Sputnik. Viitorul nu suna prea bine, sunt de parere membrii Grupului Interguvernamental de Experti asupra Climei (GIEC). Viata pe Pamânt se va schimba radical, afirma oamenii de stiinta. Astfel, peste 10 miliarde de locuitori vor suferi de foamete, seceta…

- Cand te dedici sanatatii oamenilor, motivatia este un factor esential, la fel si dezvoltarea unui mediu organizational inovator, colaborativ, inclusiv, in care angajatii sa isi atinga potentialul maxim. In acest context, departamentul de HR al Sanofi a pus la punct un sistem organizational, care…

- TEST. Ești facut sa fii șef sau subaltern? Raspunde la intrebari și afla daca ai calitațile necesare pentru ca oamenii din jur sa te urmeze. 1. Iubitul tau/ iubita ta vrea sa vopseasca bucataria, dar ție iți place așa cu e. Ce-i spui? a. Este o idee buna, dar culoarea pe care a ales-o nu merge cu cea…

- Cum facem sa pastram aceasta stare? Starea de bine si „bunastarea mentala” sunt asociate cu echilibrul, intelegerea, acceptarea si progresul constant al fiintei. Va propun cateva directii pe care sa le aplicati incet, cu rabdare, constant. Va recomand sa va invingeti blocajele…