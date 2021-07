Stiri pe aceeasi tema

- Targu Mures-born photojournalist Istvan Kerekes, who now lives in Hungary, was chosen Grand Prize Winner and Photographer of the Year at the 2021 iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) competition, ippawards.com and cnet.com inform. Istvan Kerekes took his winning photo titled 'Transylvanian…

- Fotograful Kerekes Istvan, nascut la Targu Mures si stabilit in Ungaria, a fost desemnat castigatorul celui mai important premiu al editiei din acest an a competitiei iPhone Photography Awards (IPPA), relateaza cnet și Agerpres. Imaginile premiate in cadrul competitiei IPPA reamintesc faptul ca fotograful…

- La Zenica, in provincia Bergamo, au avut loc semifinalele concursului regional Miss Italia Lombardia, concurs in cadrul caruia Francesca Popa, o tanara de origine romana, a fost desemnata caștigatoare dintr-un total de 27 de concurente, scrie RoItalianul, revista romanilor din Italia. Concurenta…

- In aceasta dimineața au avut loc 157 de percheziții in municipiul Arad și in alte 8 județe la un grup infracțional organizat, specializat in contrabanda cu țigarete și spalare de bani. In cauza s-a reținut faptul ca, in cursul anului 2017, in municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat,…

- Ungaria ar putea sa investeasca in anul urmator cea mai mare suma de pana acum, 1,3 miliarde de forinti (3,7 milioane de euro), pentru cheltuieli de aparare. Precizarea ii aparține lui Tibor Benko, ministrul ungar al apararii, pentru canalul de televiziune de stiri M1. Tibor Benko a accentuat ca jumatate…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de tanara jucatoare britanica de origine romana Emma Raducanu, cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 45 WTA), care in turul anterior a obtinut…