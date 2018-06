Stiri pe aceeasi tema

- Un fotograf palestinian care lucreaza pentru Agentia France-Presse a fost impuscat vineri in picior dupa ce armata israeliana a deschis focul asupra protestatarilor in timpul unor confruntari in Fasia Gaza,...

- Cel putin patru protestatari palestinieni au fost ucisi, iar alti 618 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Un barbat de 31 de ani a murit, iar un copil de 7 ani e grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-o curba de un stalp de electricitate și s-a rasturnat, vineri seara, pe raza localitați Sangeorgiu de Padure. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, considera ca, in cazul angajatilor de la Institutul "Marius Nasta", care au protestat spontan in semn de nemultumire fata de sporurile mici, ar trebui intrebat Ministerului Sanatatii - institutia care lucreaza la regulamentul de sporuri.

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Zeci de asistente, infirmiere si brancardieri din Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, din județul Vrancea, au ieșit marți in curtea unitații medicale, nemulțumiți de noile prevederi legale in domeniul salarizarii care le diminueaza, practic, veniturile lunare. Oamenii spun ca dupa schimbarea…

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…