Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman, in varsta de 19 ani, a murit sambata, in urma unui tragic accident rutier petrecut in Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era elev, iar, la momentul impactului, a pierdut controlul volanului…

- Un tanar fotbalist roman, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident tragic care a avut loc in Italia. Alexandru Liviu Peia era fotbalist la echipa de tineret a echipei Varese...

- Un tanar roman, in varsta de 19 ani, a murit sambata, in urma unui tragic accident rutier petrecut in Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era elev, iar, la momentul impactului, a pierdut controlul volanului…

- Tragedie in Italia. Alexandru, un roman de 19 ani, a murit, sambata, intr-un accident de circulatie produs in Caravate, oras din provincia Varese, Italia. Conform Corriere della Sera, sambata la pranz, Alexandru se intorcea cu masina acasa, de la liceu, in momentul in care a pierdut controlul volanului…

- Un autoturism a luat foc in zona compartimentului motor, marti seara, 5 noiembrie, dupa un accident rutier produs in municipiul Piatra Neamt. Conform primelor informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, autoturismul a lovit o autoutilitara parcata si in urma coliziunii au rezultat doua victime.…

- Un șofer roman de TIR va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de un milion de euro dupa ce in 2017 a provocat un accident rutier in Italia in urma caruia doua persoane au decedat, iar alte cinci au fost ranite, informeaza publicația Il Secolo XIX, citat de digi24.ro.

- Un sofer roman de TIR a fost salvat din cabina in flacari, in Italia, in ultima clipa. Un alt roman e ranit, dupa ce trei camioane au fost distruse de foc, pe autostrada. Infern pe autostrada A32, Torino-Frejus, in zona Bardonecchia, la km 72. Trei camioane si un autoturism s-au cicnit, apoi a izbucnit…

- Un accident rutier soldat cu o victima s-a produs joi dimineata, 26 septembrie, pe E 85, in apropierea unui depozit din Roman. Interventia salvatorilor nemteni este in desfasurare. “Doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere și descarcerarea se deplaseaza la un accident rutier in Roman,…