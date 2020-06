Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi avea un salariu de 660.000 de euro net pe sezon la Genk (800.000 de euro brut) si este de presupus ca va primi cel putin tot atat si la Glasgow Rangers. Clubul scotian nu a anuntat durata transferului, dar se pare ca este vorba de o perioada de cinci ani. OFICIAL. Ianis Hagi, transferat…

- Michael Stewart (39 de ani), fost internațional scoțian, in prezent analist sportiv, e sceptic in privința unui transfer definitiv al lui Ianis Hagi (21 de ani) la Rangers. Conform informațiilor din presa scoțiana, Steven Gerrard s-ar fi hotarat in privința lui Ianis Hagi și le-ar fi cerut conducatorilor…

- Exista inca posibilitatea ca tanarul jucator roman sa fie vandut de trupa scotiana, care ar putea sa fi profitat de pretul acceptabil din clauza de imprumut de la Genk (5 milioane de euro) pentru a realiza un profit considerabil dintr-un transfer ulterior, dar publicatia italiana anunta ca multi…

- Glasgow Rangers, vicecampioana Scotiei, este hotarata sa-l cumpere pe fotbalistul roman Ianis Hagi, care a fost imprumutat la sfarsitul lui ianuarie de la echipa belgiana Racing Genk, scrie ziarul Het Belang van Limburg. Ianis Hagi a venit in vara anului trecut la Genk, unde nu a reusit sa se impuna,…

- Glasgow Rangers, vicecampioana Scotiei, este hotarata sa-l cumpere pe Ianis Hagi, care a fost imprumutat la sfarsitul lui ianuarie de la echipa belgiana Racing Genk.Ianis Hagi a venit in vara anului trecut la Genk, unde nu a reusit sa se impuna, si a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Rangers,…

- Echipa italiana de fotbal Lazio Roma este pregatita sa actioneze pentru transferul lui Ianis Hagi, in cazul in care clubul scotian Glasgow Rangers va decide sa sa nu activeze clauza de cumparare a mijlocasului roman de la formatia belgiana Genk, estimata la 4 milioane de lire sterline, informeaza…

- Echipa italiana de fotbal Lazio Roma este pregatita sa actioneze pentru transferul lui Ianis Hagi, in cazul in care clubul scotian Glasgow Rangers va decide sa sa nu activeze clauza de cumparare a mijlocasului roman de la formatia belgiana Genk, estimata la 4 milioane de lire sterline, informeaza ziarul…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijocaș ofensiv), toți coechipierii de la Rangers, managerul Steven Gerrard și intreg stafful tehnic vor avea caștigurile injumatațite in urmatoarele trei luni. Intr-o perioada in care majoritatea cluburilor le-au cerut jucatorilor sa accepte reducerea salariilor pentru a depași…