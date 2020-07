Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Deian Boldor, care evolueaza la echipa albaneza de fotbal Partizani Tirana, a fost testat pozitiv la coronavirus, dupa cum a confirmat chiar el pe Instagram.Boldor (25 ani), fost international de tineret, a postat un mesaj in care condamna stirile false publicate despre el de…

- Francezii destiințeaza Romania, dupa ce țara noastra a ajuns pe locul 1 in Uniunea Europeana la numarul de cazuri noi de coronavirus. Jurnaliștii publicației Le Monde scriu ca in Romania poți merge liber pe strada, deși ești infectat cu Covid-19, asta pentru ca masurile Guvernului au fost blocate.

- Grigor Dimitrov (29 de ani, 19 ATP) a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de bulgar pe contul personal de Instagram. „Buna tuturor! Vreau sa transmit fanilor și prietenilor mei ca am fost testat pozitiv in Monaco pentru COVID-19. Vreau sa ma asigur ca oricine a luat…

- Internationalul peruan Jefferson Farfan, atacantul echipei ruse de fotbal Lokomotiv Moscova, a anuntat ca se simte "bine, puternic si linistit", dupa ce a aflat ca s-a infectat cu noul coronavirus in capitala Rusiei, unde se afla in prezent in carantina, informeaza EFE. "Va multumesc tuturor pentru…

- Fundasul brazilian al echipei Atletico Madrid, Renan Lodi, a fost testat pozitiv cu Covid-19, el fiind plasat în carantina la domiciliu.Jucatorul este asimptomatic, fiind singurul din lot care a iesit pozitiv dupa testarea de miercuri.Dupa o perioada de carantina, jucatorul va fi supus…

- Internationalul argentinian Paulo Dybala, jucatorul echipei italiene de fotbal Juventus Torino, a fost testat pozitiv la Covid-19 pentru a patra oara, informeaza presa italiana si cea spaniola. Dybala, in varsta de 26 ani, a anuntat ca este purtator al noului coronavirus in data de 21…