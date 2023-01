Un fotbalist de națională, cu peste 100 kilograme de cocaină asupra sa Un fotbalist de naționala a fost prins pe Aeroportul Charles de Gaulle cu peste 100 kilograme de cocaina asupra sa. In timpul unei verificari de rutina, vameșii francezi au descoperit in valiza lui Jean-Manuel Nedra, de 29 de ani, jucatorul echipei franceze Aiglon du Lamentin, din Liga regionala 1, și component al naționalei martinicane, peste 100 de kilograme de cocaina pe care incerca sa o scoata din Hexagon, anunța Le Parisien . Jean-Manuel Nedra, considerat un star al fotbalului din Martinica, ar fi fost plasat in arest preventiv duminica (1 ianuarie). Presa franceza noteaza ca jucatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

