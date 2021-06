Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul scotian Billy Gilmour a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si va rata meciul cu Croatia, din etapa a III-a a Grupei a Euro-2020, informeaza presa engleza, potrivit news.ro.Tanarul de 20 de ani, component al echipei Chelsea, va fi nevoit sa intre in izolare pentru zece zile, astfel…

- Mijlocașul scoțian Billy Gilmour (20 de ani) a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și va rata meciul Scoției cu Croația. Reprezentativa Scoției a fost lovita de o veste teribila inainte de meciul decisiv cu Croația de la EURO 2020. Mijlocașul Billy Gilmour, cel mai bun om al meciului Anglia - Scoția 0-0,…

- Scoția și Cehia se intalnesc luni, de la ora 16:00, in prima runda a grupei D de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la pe Pro TV. In primul meci al grupei D, Anglia a invins Croația, scor 1-0. ...

- Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) a anuntat, joi, ca fotbalistul Diego Llorente a fost testat din nou pentru coronavirus si ca rezultatul a fost de aceasta data negativ, astfel ca este posibil ca jucatorul sa revina vineri la antrenamente. Llorente a fost testat pozitiv marti dimineata,…

- Turneul final al EURO 2020 la fotbal, care va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie, informeaza AGERPRES . Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia si Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Clubul Real Madrid a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca fotbalistul Toni Kroos a fost testat pozitiv cu coronavirus., conform news.ro “Real Madrid CF anunta ca jucatorul nostru, Toni Kroos, a fost testat pozitiv cu covid-19 la testul facut astazi. Kroos este in izolare de vineri, 14 mai,…

- Clubul Juventus Torino a anuntat, joi, ca Leonardo Bonucci a fost testat pozitiv cu coronavirus la revenirea de la nationala Italiei. “Leonardo Bonucci a fost supus unui test de diagnostic molecular pentru Covid-19, care a avut rezultat pozitiv. Jucatorul este deja in izolare la domiciliu”,…

- Fotbalistul echipei Juventus Torino, Merih Demiral, a fost testat pozitiv cu coronavirus in Turcia, unde se afla convocat pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale, informeaza Gazzetta dello Sport, potrivit news.ro. Demiral ar fi fost gasit infectat de aproximativ o saptamana si ar…