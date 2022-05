Stiri pe aceeasi tema

- Grație victoriei cu Universitatea Craiova, 2-1, CFR Cluj a devenit campioana Romaniei pentru al 5-lea an consecutiv. An dupa an, echipa din Gruia iși cimenteaza mai puternic locul in istoria campionatului intern. Trei clasamente certifica acest lucru. 1. Cele mai multe titluri consecutive din Liga 1…

- CCA a stabilit arbitrii pentru etapa din weekend. Horațiu Feșnic a fost delegat la FC Voluntari - FCSB, iar Radu Petrescu la derby-ul din Gruia dintre CFR și Universitatea. Pentru meciul decisiv al campionatului, FCSB - CFR, cele mai mari șanse sa fie delegat le are Sebastian Colțescu. Mai sunt doua…

- Și in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, CFR Cluj evolueaza cu o zi mai devreme decat principala rivala, FCSB. Campioana are meci duminica, 1 mai, de la ora 21:30, cu Farul Constanța. Echipele lui Petrescu inscriu puțin, iar victoriile sunt, de regula, la limita: 1-0, 2-1.

- Dupa doua meciuri, ambele pe teren propriu, in care au intalnit doua dintre aspirantele la titlul national, pierdute la scoruri fara drept de apel (0-3 cu Universitatea Craiova si 0-4 cu FCSB), Farul (locul 5, 28 p) infrunta, in week-end, principala candidata la cununa cu lauri, campioana en-titre CFR…

- In etapa a 3-a din play-off, CFR Cluj evolueaza contra formației care a prins pe ultima suta de metri un loc la masa bogaților din Romania. Meciul se joaca luni, 4 aprilie, de la ora 21:00, in Gruia.

- CS Universitatea Craiova a invins-o cu 2-0 pe FCSB, duminica, iar CFR Cluj este din ce in ce mai aproape de un nou titlu de campioana a Romaniei. Dupa meciul de pe Arena Naționala, Anton Petrea a dat vina pe ghinion, in timp ce Laurențiu Reghecampf a afirmat ca echipa sa și-a luat revanșa pentru infrangerea…

- In etapa a 27-a din Liga 1, CFR Cluj o primește in Gruia pe Rapid, duminica, 20 februarie, de la ora ora 19:55. Campioana a tremurat pentru victorie la Mediaș pana in prelungiri. Poate fi insa victoria care s-o deblocheze, dupa cele 4 remize consecutive cu care a demarat in 2022.

- CFR Cluj a apelat la o metoda inedita pentru a putea inregistra un jucator pe lista pentru Liga 1. Campioana din Gruia i-a reziliat contractul lui Catalin Itu, apoi a semnat o noua ințelegere cu mijlocașul.CFR Cluj solicita schimbarea regulilor pentru inregistrarea jucatorilor in Liga 1. Inregistrarea…