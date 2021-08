Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola (50 de ani) a vorbit la superlativ despre atacantul brazilian Gabriel Jesus (24 de ani), la finalul victoriei obținute de Manchester City impotriva lui Norwich, scor 5-0. Manchester City inca forțeaza transferul lui Harry Kane, atacantul lui Tottenham. Pep Guardiola nu intra in panica…

- Un barbat de 52 ani din Galati, urmarit international pentru furturi in Germania, a fost arestat preventiv in vederea extradarii, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Citește și: Declarație ȘOC in dosarul agenților VIOLENȚI de la SECȚIA 16:…

- Politistii rutieri au tras opt focuri de arma, atat in plan vertical, cat si in directia anvelopelor.Sambata dimineata, in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducator auto care se deplasa in municipiu. Intrucat acesta nu…

- Un celebru șef al mafiei calabreze ‘Ndrangheta a fost arestat la Madrid dupa aproape doi ani in care a fost dat in urmarire generala. Poliția italiana il cauta pe Domenico Paviglianiti, considerat „il capo di tutti capi” (șeful șefilor – n.r.), pentru activitațile ilegale pe care clanul sau mafiot le-a…

- Jack Grealish a devenit jucatorul lui Manchester City și este acum cel mai scump fotbalist englez din toate timpurile. "Citadinii" au platit 117,5 milioane de euro clubului Aston Villa pentru mijlocaș. Jucatorul de 25 de ani a semnat un contract pe 6 sezoane.

- F. T. Ieri, cel de-al doilea individ care s-ar face vinovat de furt de componente auto dintr-un autoturism parcat in Ploiesti a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta era cautat de catre politistii prahoveni inca din dimineata zilei de sambata, 3 iulie a.c. Reamintim ca, atunci, oamenii…

- Rayo Vallecano s-a impus duminica, în deplasare, cu scorul de 2-0 în fața Gironei, promovând astfel în prima liga spaniola. În turul finalei barajului, Girona câștigase pe terenul lui Rayo cu 2-1. Golurile lui Rayo au fost marcate de Alvaro Garcia ('7)…

- Fundașul portughez Ruben Dias (24 de ani) este jucatorul sezonului in Premier League. Antrenorul sau de la Manchester City, Pep Guardiola (50), a fost numit managerul sezonului, iar Phil Foden (21) este cel mai bun tanar jucator al sezonului. Odata ce cortina a fost trasa asupra sezonului de Premier…