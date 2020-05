Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat astazi decesul unui barbat in varsta de 77 de ani din județul Cluj. Acesta era infectat cu noul coronavirus. Primele semne ale infectarii au aparut in jurul datei de 20 aprilie, cand barbatul a prezentat ”durere toracica, tuse, subfebrilitate”, transmit autoritațile. Acestuia…

- Doua surori gemene din Marea Britanie au decedat la interval de cateva zile una de cealalta, dupa ce s-au infectat cu Covid-19, scrie BBC.Katy Davis de 37 de ani, asistenta medicala la sectia de pediatrie, a murit, marti, la spitalul din Southampton, iar sora sa geamana, Emma, fosta asistenta medicala,…

- Un barbat de 64 de ani din comuna clujeana Cașeiu a incetat din viața in aceasta dupa-amiaza la spital in Cluj-Napoca, la aproximativ trei saptamani dupa ce a fost confirmat cu noul tip de coronavirus.

- Pandemia de COVID-19 continua sa faca victime și in lumea sportului, iar unul dintre foștii fotbaliști romani a fost rapus de coronavirus.Valentin Podean a decedat la doar 49 de ani din cauza virusului, insa fostul sportiv facea și dializa, potrivit Redeșteptarea. Potrivit sursei citate, Valentin…

- Un ambulanțier de la Stația Suceava a Serviciului de Ambulanța Județean a murit, marți, din cauza infecției cu coronavirus, a anunțat Antena3. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa doua saptamani s-a simțit rau și a plecat...

- Un medic de la Substația Medicala Urgenta din Soroca, testata pozitiv cu Covid-19 a decedat astazi, 3 aprilie. Informația a fost confirmata pentru mass media, de catre purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatații, Cristina Stratulat.

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…