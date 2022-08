Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul echipei Watford, Ismaila Sarr, a inscris un gol cu un sut de la aproximativ 50 de metri la meciul de luni cu West Bromwich, terminat la egalitate, scor 1-1, in liga a doua engleza, potrivit news.ro.Sarr a deschis scorul in minutul 12.

- Internaționalul roman Valentin Mihaila a inscris duminica pentru Parma, in victoria obtinuta cu 2-0 la Salernitana, in Cupa Italiei. Camara a deschis scorul in minutul 59, iar si Mihaila a dublat avantajul Parmei, in minutul 74. Romanul a profitat de o eroare a apararii celor de la Salernitana, care…

- Watford - Sheffield United, meciul care incheie prima etapa din Championship (al doilea esalon al Angliei), se joaca, luni, 1 august, de la ora 22:00. Watford a retrogradat la finalul sezonului trecut din Premier League, dupa ce a terminat pe locul 19 din 20, dar „viespile” incearca sa revina in prima…

- CFR Cluj a anunțat, marți, transferul fundașului central de origine ivoriana, Niakate Abdoulaye (22 de ani). Fotbalistul a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a desparțit de FC San Pedro, echipa care s-a calsat pe locul al treilea in campionatul din Coasta de Fildeș. „Bine ai venit,…

- Presedintele echipei CFR Cluj, Cristian Balaj, a vorbit despre starea de sanatate a lui Nelutu Varga. “Asa ne este dat, sa traim intens finalul de meci. Am un deja vu deja, imi este greu sa privesc finalul de joc. S-a dorit sa mai dam un gol, am avut ocazii, am atacat, dar s-a nimerit sa fie doar 1-0.…

- Fotbalistul echipei Sepsi OSK, Bogdan Mitrea, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu CFR Cluj din Supercupa Romaniei, scor 2-1, ca nu se astepta sa castige doua trofee intr-o luna si jumatate, potrivit Agerpres."Nu ma asteptam sa castig doua trofee intr-o luna jumatate. Sper sa mai castig si in…

- Firma SPP, operatorul retelei de gazoducte din Slovacia, a semnat mai multe acorduri pentru a cumpara suficiente gaze naturale din Norvegia precum si gaze naturale lichefiate care sa acopere 65% din necesitatile Slovaciei pana la finele anului urmator, a anuntat vineri ministrul slovac al Economiei,…