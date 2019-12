Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea informala a liderilor de filiale PSD convocata luni seara de liderul organizatiei Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, s-a incheiat dupa aproape 5 ore de discutii, au precizat pentru AGERPRES surse politice. La intalnirea desfasurata la Parlament, care a…

- Sorin Grindeanu a imparțit funcții pentru consilierele sale, fetele a doi senatori PNL și PSD! Penelistul are 10 case și 600.000 de euro in conturi. Chiar in ziua confruntarii de la distanța Dancila - Iohannis, doua consiliere ale lui Sorin Grindeanu au caștigat concursurile de posturi de expert…

- Consilierul judetean si secretar general adjunct al PMP, Romulus Lucian Iaru, a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului Orban, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost deja publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, astazi, 13 noiembrie 2019. Este demn de reamintit faptul…

- USR a transmis, marti dupa investirea Guvernului Orban, ca ”se incheie o perioada neagra din istoria recenta a Romaniei”, o perioada in care ”Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Darius Valcov, Catalin Radulescu, Florin Iordache, Carmen Dan si altii asemenea si-au batut joc de romani si de Romania”. ”Acum,…

- Intrebata despre afirmațiile lui Paul Stanescu privind investirea Cabinetului Orban, Gabriela Firea a raspuns ca orice țara are nevoie de un guvern stabil. „Categoric orice țara, inclusiv Romania are nevoie de un guvern, are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant,…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Raluca Turcan are de ales: fie preia Ministerul Dezvoltarii, fie va fi numita vicepremier fara portofoliu, cu speranta ca ar putea deveni presedintele Camerei Deputatilor. In aceasta noapte se vor stabili titularii de la Sanatate, Mediu si Fonduri Europene, in rest portofoliile sunt batute in cuie.…

- Peste zece primari PSD din judetul Olt sunt nemultumiti de modul in care Paul Stanescu s-a comportat in Parlament inaintea motiunii de cenzura si cer o discutie lamuritoare cu presedintele partidului, Viorica Dancila.