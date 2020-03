Stiri pe aceeasi tema

- In autobuzele și troleibuzele din Capitala vor fi puse dozatoare cu dezinfectant pentru calatori. Un anunț in acest sens a fost facut de primarul Capitalei pe pagina sa de Facebook.Astfel, cetațenii vor putea sa-și dezinfecteze mainile pentru a evita infectarea cu coronavirus.

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor și propunerea pentru postul de Premier al Romaniei a comentat azi pe pagina personala de Facebook ca se așteapta a efectele coronavirusului in economie sa fie minime, in cazul in care politica fiscala se relaxeaza la timp, dupa cea monetara. Cheia este…

- Desemnarea lui Florin Citu in functia de premier de catre Klaus Iohannis a provocat amuzament in randul social-democratilor. Gabriela Firea ironizeaza decizia președintelui printr-un banc postat pe Facebook.Primarul general al Capitalei sugereaza ca PNL si Klaus Iohannis vor sa il faca, de…

- Victor Ponta i-a criticat duminica pe ultimii doi premieri ai Romaniei, la Conferinta anuala a Pro Romania, spunand ca intre Viorica Dancila si Ludovic Orban ”e diferenta doar de pantofi”. Ponta a mai adaugat ca dupa el ”nu prea au fost prim ministri”.”Nu vreau sa jucam la mize mici, sa ne dea si noua…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Voicu Ion Valentin, consilier general in Consiliul General al Municipiului București, a lansat un atac dur la actuala administrație care conduce destinele locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei.El susține intr-o postare pe contul personal de Facebook…

- Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a discutat ieri cu conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI despre îmbunatațirea calitații intervenției pompierilor în municipiul Chișinau, accesul salvatorilor în curțile blocurilor, dar și despre crearea de…

- Liberalul Dan Popescu a fost uns sef peste Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti in Politic / on 24/12/2019 at 17:03 / Dan Popescu, secretarul general al PNL Teleorman și unul dintre oamenii vechi ai partidului, a preluat conducerea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Bucuresti,…