Un profesor de la Colegiul Național „Emil Racovița” se confrunta cu o maladie ticaloasa. Colegii sai de cancelarie se straduiesc sa-l ajute si fac apel la comunitate sa-l sprijine. „Stimați parinți! In momentul de fața, domnul Florin Cazamir, colegul nostru și profesorul de geografie al unora dintre copiii dumneavoastra, se afla in stadiul avansat al unei boli cumplite, iar timpul pare sa nu mai aiba rabdare. Pentru a incerca o alta varianta de tratament, precum și pentru niște analize de mare precizie in strainatate, e nevoie de o mare, mare suma de bani. In aceasta situație-limita pentru domnul…