Un fost soldat a luat cu asalt un adăpost de animale, luând un ostatic, pentru a-și cere înapoi pisica pierdută Un fost soldat a pledat vinovat dupa ce a întreprins unul dintre cele mai neobișnuite razii din vremurile moderne, dând buzna într-un adapost pentru animale îmbracat în echipament militar și luând un ostatic cu o arma falsa pentru a cere ca pisica sa pierduta sa îi fie înapoiata, relateaza IFL Science.



Incidentul este cu atât mai ciudat încât a avut loc cu doar 12 ore înainte de o programare facuta de barbat pentru a ridica pisica de la adapost, acesta decizând aparent ca dorește o reuniune mai rapida.



