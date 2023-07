Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19.07.2023, pe Secția Neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgența Bacau, a fost adus un pacient in varsta de 70 ani, in urma unui tragic accident. Barbatul a suferit un traumatism cranian sever și multiple fracturi craniene in urma cazaturii din caruța. De asemenea, prezenta și un sindrom…

- Un barbat de 64 de ani a murit, iar alte patru persoane ranite au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau in urma unui accident de circulatie care a avut loc la iesirea din oraș pe drumul spre Braila, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.

- Actorul Bogdan Bob Radulescu a surprins un șofer in Aleșd, pe DN E60, spre Cluj, dar intr-o parcare a golit ”tacticos, liniștit, cu brațele pline, mașina de gunoi”.”Exista cacați cu ochi pe care ii vezi și regreți enorm ca mama lor nu a ales avortul atunci cand a ramas borțoasa cu ei.Un astfel de rebut…

- In iarna anului 2014, buzoianul Costica Maroleanu ajungea la Spitalul Judetean de Urgența Buzau cu simptome ale unei insuficiente renale. Ca parte a tratamentului, personalul medical i-a montat o sonda urinara, insa, la scurt timp, barbatul avea sa acuze dureri puternice in zona abdomenului. Abia dupa…

- Primele intervenții neurochirurgicale se vor realiza la Buzau incepand din aceasta toamna, impreuna cu medicii turci, dupa ce noua secție de Neurochirurgie a SJU Buzau va fi inființata și dotata corespunzator, iar medicii și asistenții medicali se vor perfecționa in astfel de intervenții. Prin proiectul…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau ar putea avea un compartiment de neurochirurgie, realizat in cadrul unui parteneriat cu medici din Turcia. Ieri, o echipa medicala de la Spitalul Universitar Gazi din Ankara au fost prezenti la Buzau, pentru a-si oferi disponibilitatea in vederea colaborarii cu aceasta…

- Potrivit reprezentantilor TRANS-BUS S.A. Buzau, soferul isi pregatise autobuzul pentru a pleca in cursa si se deplasa catre iesirea din parcul auto. La un moment dat a oprit pentru cateva momente sa isi ajute un alt coleg care incerca sa toarne antigel in recipientul unui alt autobuz. A uitat sa isi…

- Doi adulți și opt copii au ajuns, astazi, la Spitalul Județean de Urgența Buzau cu multiple traumtatisme suferite in urma unui accident rutier grav, produs pe DN 10. Despre neatenția șoferiței, care a dus la vatamarea corporala a zece oameni și, implicit, la activarea Planului Roșu de Intervenție, am…