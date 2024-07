Un fost selecționer al Angliei, mesaj sfâșietor pentru Gareth Southgate Duminica, 14 iulie, pe stadionul fin Berlin se va juca meciul cu trofeul pe masa pentru desemnarea noii campioane a Europei. Fața in fața se vor afla doua dintre cele mai bune reprezentative din lume, Spania și Anglia. Toate biletele au fost vandute, pe piața neagra un bilet ajungand la sume intre 7000 și 10.000 de euro iar in zona VIP un loc costa cam cat trei sferturi din prețul unui apartament cu doua camere la noi. Spania are ocazia de a deveni prima echipa naționala cu patru titluri europene in palmares. Anglia nu are decat titlul mondial din 1966 și a pierdut finala EURO ediția precedenta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de Fotbal. A invins miercuri seara, 10 iulie, Olanda, cu 2 la 1 la Dortmund, iar golul victoriei a fost marcat in ultimele minute de joc. Finala Euro se va juca duminica, la Berlin, unde Anglia va intalni Spania, scrie europafm.ro. Eroul Angliei…

- Cea de-a doua semifinala a Euro 2024 le-a adus la start pe Olanda și Anglia. 60.926 de spectatori au fost prezenți pe Signal Iduna Park, unde atmosfera a fost una de gala. Reporterii GSP au fost pe stadionul din Dortmund și va prezinta cele mai interesante detalii vazute la fața locului. 1. Dupa ce-au…

- Ultimele doua semifinaliste ale Euro 2024 se stabilesc in aceasta seara, cand au loc meciurile Anglia - Elvetia (de la ora 19.00, la Dusseldorf) si Olanda - Turcia (de la ora 22.00, la Berlin). Vineri seara, 5 iulie, au avut loc primele doua meciuri din faza sferturilor de finala. Meciul-șoc al acestei…

- Presa germana a publicat lista celor mai reprezentate țari la Campionatul European din Germania, conform datelor scurse din biroul de securitate al UEFA, scrie B1tv.ro, care citeaza en.ngomania.com . Romania ocupa locul 5 ca numar de fani prezenți la EURO 2024, conform datelor UEFA care au fost dezvaluite…

- Ioan Becali (72 de ani) a spus ca a primit un mesaj de la Ronald Koeman (61), selecționerul Olandei, imediat dupa ce Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, asigurandu-și participarea in optimile de la Euro 2024. Romania a caștigat pentru prima data o grupa a unui Campionat European. In consecința,…

- In grupa C, Slovenia a fost aproape de prima victorie din istorie la un Campionat European, in remiza incheiata 1-1 impotriva Serbiei. Anglia a remizat cu Danemarca, scor 1-1, iar englezii nu reușesc sa se califice in optimile de finala direct din etapa a doua. Meciul ca o finala dintre Spania și Italia…

- Jucatorii și selecționerul Gareth Southgate vor imparți o prima totala de 16 milioane de euro in cazul in care vor deveni campionii Europei. Anglia a plecat cu dreptul la Euro 2024, 1-0 cu Serbia și se pregatește pentru al doilea meci din grupa, cel cu Danemarca, din 20 iunie. Ținta jucatorilor lui…

- Cu o expertiza acumulata in peste zece ani de activitate in domeniul repatrierii decedaților, eRepatriere se distinge prin profesionalismul și compasiunea cu care raspunde nevoilor familiilor afectate. Aceasta opereaza intr-o diversitate de țari europene, incluzand Germania, Anglia, Spania, Italia,…