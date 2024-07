Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Porsche a stabilit un nou record, pentru mașinile executive, pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife. Era vorba despre o versiune misterioasa a modelului Panamera, iar acum aflam exact care. CEL MAI PUTERNIC PANAMERA DIN ISTORIA MARCII Intra in scena noul Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid,…

- Un barbat din Motru este cercetat pentru furt, distrugere și violența in familie. Polițiști din Motru au fost sesizați, luni, prin apel 112, de catre o femeie, in varsta de 37 de ani, din comuna Padeș, sat Motru Sec, cu privire la faptul ca actualul concubin i-ar fi distrus mai multe bunuri din locuința…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Braila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie, violare de domiciliu, violenta in familie si distrugere, informeaza joi Inspectoratul de

- F. T. In dimineața zilei de marți, 28 mai a.c., polițiștii din Blejoi au fost sesizați de catre o femeie ca a fost lovita de un barbat care, ulterior, i-a distrus autoturismul. „In baza sesizarii – informeaza IPJ Prahova -, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat atat apelanta…

- Violența impotriva animalelor, precursorul celei asupra oamenilor@tudortim A aruncat cu BENZINA pe #CAINI ptr ca-l "deranjau" de ce ar fi capabil mai departe acest "om"? #caini #caine #Timisoara #stiri #noutati #akita #politie #nebunie #romania #fypシ #tudorestischimbarea #foryou #fyp ♬ Spooky, Quiet,…

- Șefii bancilor din Romania au vorbit la conferința CFA Romania despre provocarile și inegalitațile semnificative in sectorul pe care-l pastoresc. Lipsa cererii eligibile se numara printre principalele motive, cu firmele care nu au bilanțuri suficient de solide pentru a accesa credite bancare. Ei au…

- Aplicația e-DAC, folosita de polițiștii romani de la sfarșitul lunii martie – cand a fost implementata la nivelul țarii noastre – a fost folosita din... The post Peste 18.000 de verificari in sistemul e-DAC, intr-o luna, in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Miercuri, Parlamentul European a adoptat primele norme europene privind combaterea violenței impotriva femeilor și violenței domestice. Directiva impune legi mai stricte impotriva violenței cibernetice, asigura o asistența mai eficienta pentru victime și propune masuri de prevenire a violului. Aceste…