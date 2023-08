Un fost şef de companie din Germania, arestat pentru că ar fi livrat echipamente industriei de armament din Rusia Barbatul, numit doar Ulli S, este suspectat ca in 2015 a semnat trei contracte cu un producator rus de arme, pentru a livra sase masini-unelte care au fost folosite de compania rusa in productia de pusti cu luneta, a spus procurorul intr-un comunicat. Ulli S a eludat astfel sanctiunile impuse in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, in 2022, care interzic exportul de bunuri cu dubla utilizare in Rusia. Masinile-unelte au fost livrate cu ajutorul unor companii terte prin Elvetia si, intr-un caz, prin Lituania. Volumul comenzilor de vanzare a utilajelor a fost de aproximativ 2 milioane de euro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

