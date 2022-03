Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis firmelor de rating de top sa evalueze datoria suverana a Rusiei și companiile țarii, ca parte a celui mai recent pachet de sancțiuni, a anunțat marți, 15 martie, Comisia Europeana.„Aceste sancțiuni vor contribui și mai mult la creșterea presiunii economice asupra…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 2 martie, in debutul ședinței de Guvern, ca 46.435 de refugiați ucraineni au ramas in Romania, dintre cei peste 100.000 care au intrat in țara noastra in cele 7 zile scurse de la invadarea Ucrainei de catre Rusia.„Am analizat ultimele date ale situației și…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit forțelor speciale ale țarii, evidențiindu-i pe cei care "iși indeplinesc cu eroism datoria militara" in Ucraina. Intr-o cuvantare televizata, care a fost publicata și pe site-ul Kremlinului, Putin a salutat "serviciul lor impecabil in numele poporului…

- Reporterul Paul Ronzheimer, de la ziarul german Bild , relateaza din estul Ucrainei, „de la zece kilometri de linia frontului”. „Oamenii vor sa plece din zina. Problema este ca nu exista loc in care forțele lui Vladimir Putin sa nu atace”, a constantat jurnalistul, care se afla in zona de conflict de…

- Declarația de Razboi la adresa Ucrainei prezentata de președintele rus Vladimir Putin in zorii zilei de joi a fost inregistrata inca de luni, 21 februarie potrivit presei ruse citate de The Guardian, ceea ce demonstreaza ca demersurile diplomatice ale Kremlinului nu au fost niciodata serioase, așa cum…

- Soldații ruși și bieloruși au inceput joi in vestul Belarusului ample manevre militare comune care se vor desfașura pe durata a 10 zile. In jur de 30.000 de militari ruși participa la aceste jocuri de razboi, ceea ce reprezinta cea mai mare desfașurare de trupe ale Moscovei pe teritoriul Belarusului…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…