- Cristian Ghinea reacționeaza la afirmațiile ministrului Muncii, Marius Budai, care l-a criticat pentru ca a negociat o limita de 9,4% din PIB pentru pensii in PNRR: „9.4% este un procent care permite creșterea...

- Vicepresedintele PNL Florin Roman a declarat, luni, la un post TV, ca n-ar exista probleme cu plata pensiilor si alocatiilor, așa cum a afirmat Raluca Turcan, cea care va parasi ministerul Muncii, fara a se mai regasi in noua formula.”Fiecare sfarsit de an, este o procedura uzuala, atunci cand se constata…

- Social-democratul Marius Budai le transmite pensionarilor ca se vor gasi bani pentru pensii. Budai o contrazice pe Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii, care a spus ca de la sfarșitul lunii noiembrie nu mai sunt bani. Budai este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Muncii, potrivit Mediafax.

- Marius Budai, fost ministru PSD al Muncii, anunța ca in urma negocierilor PSD-PNL s-a ajuns la o ințelegere cu privire la creșterea pensiilor. Intr-un declarație la Antena 3, Marius Budai a anunțat ca „vom avea creșterea pensiilor cu 10%”, dar și „creșterea pensiei minime de la 800 de lei…

- PSD nu va accepta o majorare a pensiilor cu 7%, in contextul negocierilor cu PNL, procentul pe care il susține fiind de 11%, a declarat la RFI deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii. ”Astazi...

- Deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii, afirma ca PSD nu va accepta o crestere de 7% a pensiilor "sub nicio forma". "Sa nu creada cineva ca cu acesti 11%, pensionarii, in speta parintii si bunicii nostri, se vor imbogati. Nicidecum. Incercam sa le creem un scut cat de cat in fata acestei…

- Fostul ministru PSD al Muncii, deputatul Marius Budai, a declarat miercuri la Antena 3 ca social-democrații cer creșterea imediata a pensiilor cu 11% pentru ca inflația va continua sa urce. „Estimarile sunt ca inflația va trece de 10%. Așa ca cei 11% majorare nu sunt scoși din joben și nu…

- Deputatul PSD Marius Budai a afirmat ca Raluca Turcan se lauda cu marirea cu 20% a alocatiilor si cu 6% a pensiilor, insa in programul de guvernare al PNL nu scrie niciaieri acest lucru. Social-democratul i-a transmis ministrului interimar al Muncii ca liberalii nu au respectat legile in vigoare…