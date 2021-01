Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden preia rolul de lider insarcinat cu pansarea ranilor unei Americi ranite si impartite, la o zi dupa violentele sangeroase de la Capitoliu, care l-au izolat si mai mult pe Donald Trump, relateaza AFP.

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori valdați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona…

- Dupa Twitter, reteaua de socializare Facebook a suspendat la randul sau temporar miercuri contul lui Donald Trump, la finalul unei zile de violente in Capitoliu, pe care sustinatorii presedintelui in exercitiu l-au luat cu asalt in incercarea de a impiedica certificarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.

- Discutiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constitutia americana, care ii autorizeaza pe vicepresedinte si o majoritate a cabinetului sa il declare pe presedinte "inapt" sa isi exercite functiile, potrivit canalelor CNN, CBS si ABC, care se sprijina pe surse anonime.Pana in prezent…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, ar putea reveni, cel putin partial, asupra retragerii a 12.000 de militari americani din Germania, anuntata de Donald Trump, conform unor comentarii ale consilierilor sai din domeniul apararii, fiind evocata inclusiv posibilitatea unei suplimentari de trupe in…

- Donald Trump nu are susținere nici din partea familiei! Jared Kushner, ginerele și consilierul superior al lui Donald Trump, l-a abordat pe președinte pentru a renunța la contestarea alegerilor, relateaza CNN.Aceasta acțiune al lui Jared Kushner vine in urma unei declarații a lui Trump. La…