Un fost ministru de externe ucrainean a fost arestat miercuri de politie fiind suspectat ca in cursul lunii februarie l-a ucis in vila sa pe un important manager, a indicat Ministerul de Interne de la Kiev, citat de AFP. Leonid Kojara (57 de ani) a condus diplomatia ucraineana in perioada decembrie 2012-februarie 2014, in timpul mandatului presedintelui prorus Viktor Ianukovici, inlaturat de la putere de o miscare proeuropeana. Fostul diplomat este banuit de uciderea cu premeditare a lui Serghei Staritki (56 de ani), responsabil al unui grup publicitar si fost director al canalului de televiziune…